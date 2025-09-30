Yami Gautam: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ 28 ನವೆಂಬರ್ 1988 ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಯಾಮಿ ಅವರ ತಂದೆ ಮುಖೇಶ್ ಗೌತಮ್ ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಅಂಜಲಿ ಗೌತಮ್.
ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಇದುವರೆಗೆ ಹಲವು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಎಂದಿಗೂ ನಟಿಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡವರಲ್ಲ. IAS ಆಫಿಸರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದೇ ರೋಚಕ.
20 ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ನಟನಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿವಿ ಶೋ ಅವರ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ನಟನೆಯಲ್ಲೇ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು.
ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು 'ಚಾಂದ್ ಕೆ ಪಾರ್ ಚಲೋ' ಟಿವಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು 'ಯೇ ಪ್ಯಾರ್ ನಾ ಹೋಗಾ ಕಮ್' ಶೋನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ಭಾಗವಾದರು. 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ‘ವಿಕ್ಕಿ ಡೋನರ್’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಬದ್ಲಾಪುರ್, ಆಕ್ಷನ್ ಜಾಕ್ಸನ್, ಕಾಬಿಲ್, ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಸನಮ್ ರೇ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
‘ದಸ್ವಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ರತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ 'ಎ ಗುರುವಾರ'ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೈನಾ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಂಪಲ್ ಕಪಾಡಿಯಾ, ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
