ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಗಳಾದವರು ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಜರೀನಾ ಖಾನ್ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಟಿಯಾದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಟ್ಟ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಜರೀನಾ ಖಾನ್ 14 ಮೇ 1987 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ನಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಜರೀನಾ ಒಮ್ಮೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಯುವರಾಜ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ನೋಟ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ 'ವೀರ್' (2010) ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಭವ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೂ, ಜರೀನಾಗೆ ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ನಂತರ ೨೦೧೧ ರಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ರೆಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ "ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೀಲಾ" ಹಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹು-ನಟ ಚಿತ್ರ 'ಹೌಸ್ಫುಲ್ ೨' (೨೦೧೨) ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಮೊದಲ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
೨೦೧೫ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ೩' ಚಿತ್ರವು ಜರೀನಾ ಖಾನ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು '೧೯೨೧' ಎಂಬ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ 'ಅಕ್ಸರ್ ೨' ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜರೀನಾ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೨೦೧೪ ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಜಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬಿ ಪರದೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಗೋಪಿಚಂದ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ 'ಚಾಣಕ್ಯ' (೨೦೧೯) ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗೂಢಚಾರರಾಗಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಿಂಚಿದರು.
ಈ ನಡುವೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜರೀನಾ.. ʼಹೇಟ್ ಸ್ಟೋರಿ 3 ನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅಕ್ಷರ್ 2 ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.. ಕಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು.. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ಹೇಳಿದರು.. ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.. ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಟಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದೆನಿಸಿತು.. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತುʼ ಎಂದು ನಟಿ ಭಾವುರಾಗಿದ್ದರು..