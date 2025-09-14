ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Zeenat Aman on Raj Kapoor : ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ 1978 ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೂ, ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ನಟಿ ಜೀನತ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ..
ಹೌದು.. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಕೆಲಸವಾಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡದ ವೈಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೀನತ್, "ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಚಿತ್ರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ, ನಾನು ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸೀರೆಯನ್ನು ಮೊಣಕಾಲು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಇರುವಾಗ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ಸೀರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಸೆರಗನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.