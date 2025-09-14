English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Actress Life : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಗಾಗ ಕೆಲ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ನಟಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 14, 2025, 07:00 PM IST
    • ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ನಟಿಗೆ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರವಾಗಿದೆ.
    • ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ನಟಿ ಜೀನತ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ..

Trending Photos

ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
camera icon8
diwali gift for epf members
ನೌಕರರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್..‌ ಇನ್ಮುಂದೆ ಫಿಎಫ್‌ ಹಣ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಲಭ!
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
camera icon5
jiya jale song
ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ಫೀಲ್‌ ಕೋಡೋ ಸಾಂಗ್‌.. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈ ಜುಮ್ ಅಂತದೆ! ನಿದ್ದೆನೂ ಬರಲ್ಲ..
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
camera icon6
Akkineni Nagarjuna
66 ರಲ್ಲಿಯೂ ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣಲು ನಟ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ..!
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
camera icon16
beauty pageants
ಬರೀ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಲ್ಲ.. ಈ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದವರೇ! ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಟಾಪ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌..
ಶೂಟಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೇ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಬಿಚ್ಚುವಂತೆ ಹೇಳಿದ ನಟ! ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ವಿವರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..

Zeenat Aman on Raj Kapoor : ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ 1978 ರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಾಗ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೂ, ಈ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ನಟಿ ಜೀನತ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದರಂತೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಕೆಲಸವಾಗುವವರೆಗೂ ಬಿಡದ ವೈಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯಗಳು ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಜೀನತ್ ಅಮಾನ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೋಪವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಲರೂ ಆಸ್ತಿ, ರಕ್ತ, ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯಾದ್ರೆ, ಈ ನಟ ವೀರ್ಯ ದಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ!

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜೀನತ್, "ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಚಿತ್ರ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸಬಳಾಗಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ, ನಾನು ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಸೀರೆಯನ್ನು ಮೊಣಕಾಲು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಇರುವಾಗ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ನಂತರ ಸೀರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಬದಲಾದ ಜನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ, ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ತರ ಇದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೇಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಸೆರಗನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬ್ಲೌಸ್ ತೆಗೆಯದಿದ್ದರೆ, ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಜೀನತ್‌ ಅಮಾನ್‌ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

ACTRESSActress LifestyleZeenat amanRaj kapoorraj kapoor news

Trending News