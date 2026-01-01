50ರ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಲ್‌.. ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ: 90ರ ದಶಕದ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿಯರು ಮದುವೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ!!

Unmarried actresses: ಚಲನಚಿತ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಂದರ ನಟಿಯರಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸು ಆಗಿದ್ರೂ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 90ರ ದಶಕದ ಈ ಸುಂದರ ನಟಿಯರು ಮದುವೆಯ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಟಿಯರು ಮದುವೆ-ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ವಯಸ್ಸು ಆದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಇರುವ ನಟಿಯರ ಪೈಕಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮೊದಲಿಗರು. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ದತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಟಬು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧಾಧುನ್ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯಂನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 54 ವರ್ಷ. ಹಲವಾರು ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಈ ನಟಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಜೋಲ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ತನೀಶಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತನೀಶಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಈ ನಟಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅವಿವಾಹಿತರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಕೇಶ್ ಬಾಪಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು. ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯನ್ನ ವಧುವಾಗಿ ನೋಡುವ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಮಿತಾ 46 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಮೀಷಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1994ರಲ್ಲಿ "ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಜೀನಾ ಇಷ್ಕ್ ಮೇ ಮಾರ್ನಾ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿವ್ಯಾ ದತ್ತ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ವೀರ್-ಝಾರಾ," "ಭಾಗ್ ಮಿಲ್ಕಾ ಭಾಗ್," "ದೆಹಲಿ-6," ಮತ್ತು "ಸ್ಟಾನ್ಲಿ ಕಾ ಡಬ್ಬಾ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ನಟಿ 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಣ್ಣ ಪರದೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತನ್ನ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ 52 ವರ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ವರ್ ಇನ್ನೂ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಟಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನ ದತ್ತು ಪಡೆದರು, ಆಕೆಗೆ ದಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಸಾಕ್ಷಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
