Ada Sharma pregnant before marriage: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆನೇ ಇಲ್ಲದೇ ತಾಯಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂದು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯೇ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ತಕ್ಷಣವೇ ನೆಟಿಜನ್ಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಾಂಶವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದರು. "ತಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಗುವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ನಿರಾಳರಾದರು.
ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನಾರ್ಹ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಆದಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಅದು ಕೇವಲ ತಮಾಷೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಕ್ರೇಜಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.