Miss Mimi life story : ಆದರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನಗು ತರುವ ಈ ನಟಿಯ ನೈಜ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಎಂದು ನಟ ಆದಿ ಇರಾನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದಿ ಇರಾನಿ 'ದಿಲ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು..
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಆದಿ ಇರಾನಿ ನಡುವಿನ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೋತವರು 'ಮಿಸ್ ಮಿಮಿ'ಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸಬೇಕು. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗು ತರಿಸುವುದೇ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪುರುಷರಿಗೆ ಆನಂದ ಒದಗಿಸುವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ! ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದವು, ಅವಳು ಇತರರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನಳಾಗಿದ್ದಳು. ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕ, "ಸರ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕಿ, ಅವಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಇಂದರ್ ಕುಮಾರ್, "ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ ಇದು!" ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ. ಹೀಗೆ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹುಡುಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗಿ 'ಮಿಸ್ ಮಿಮಿ' ಆದಳು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ! ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 'ಮಿಸ್ ಮಿಮಿ' ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಖನ್ನಾ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 'ದಿಲ್ಜಲೆ', 'ಮೇಲಾ' ಮತ್ತು 'ಬೇಟಾ' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವರ ದೃಶ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.
'ಮಿಸ್ ಮಿಮಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಹಳ ಆಡಂಬರದಿಂದ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇಬ್ಬರು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೋವು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರಳಿತು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಆದಿ ಇರಾನಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಧನಳಾದಳು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 'ಮಿಸ್ ಮಿಮಿ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಳಾದ ಈ ನಟಿಯ ನಿಜವಾದ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದಿ ಇರಾನಿ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.