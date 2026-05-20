Aditi Govitrikar opens up about childhood abuse: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುವ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹುಡುಗರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವ ಸುಂದರ ನಟಿಯರ ಜೀವನದ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕರಾಳ ಮುಖಗಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ನಟಿ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಮ್ಮುಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಯಾವುದೇ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇವರನ್ನು ಬೇಗ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಗ್ಯಾನಿ ತಮ್ಮುಡು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಎರಡನೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಲವ್ಲಿ. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲವ್ಲಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ವಯ್ಯರಿಭಾಮ ನೀ ಹಂಸ ವಧಕ.. ಎಂದೂಕೆ ಎ ತಮ್ನು ತಮ್ನು ಎನ್ನುವ ಹಾಡು ಈಗಲೂ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್. ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ನಿಂದ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಆ ನಂತರ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಏಳನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವು ಹೇಗೆ ನರಕವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣೀರುಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈನ ಪನ್ವೇಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. ನಾನು ಕೇವಲ ಆರು ಅಥವಾ ಏಳು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ ತೀವ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಅನುಭವಗಳು ಆದವು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಿದನು. ಆ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಾದರ್ಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳಗಳನ್ನು. ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದವು ಎಂದು ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅಪರೂಪದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೇವಲ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ 2001 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಅನೇಕ ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಿತಿ ಗೋವಿತ್ರಿಕರ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ 2007ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಮುಫಜ್ಜಲ್ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು. 49 ವರ್ಷದ ಅದಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.