ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಏನೂ ಅಲ್ಲ..! ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರೋಚಕತೆ.. ಮೈ ನಡುಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು

Aditya Dhar movies list : ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಿತ್ಯ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಧುರಂಧರ್ನಂತೆಯೇ ವಾರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಗಳಿದ್ದ 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 'ಉರಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು 2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹೇಡಿತನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ 19 ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಿತು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮೇಜರ್ ವಿಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ..