ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದೆ ಧುರಂಧರ್ 2 ಏನೂ ಅಲ್ಲ..! ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರೋಚಕತೆ.. ಮೈ ನಡುಗುವ ದೃಶ್ಯಗಳು

Aditya Dhar movies : ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಧುರಂಧರ್‌ 2 ಸಕ್ಸಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷವಾಯ್ತು ಈ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ.. ಆದರೂ OTT ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್.. ಧುರಂಧರ್‌ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ..  

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 25, 2026, 04:48 PM IST
Aditya Dhar movies list : ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

ಹೌದು.. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಧುರಂಧರ್‌' ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆದಿತ್ಯ ಅವರ 'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ಧುರಂಧರ್‌ನಂತೆಯೇ ವಾರ್‌ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.  

ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿ ಹೊಗಳಿದ್ದ 'ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. 'ಉರಿ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯು 2016 ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹೇಡಿತನದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ 19 ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆಸಿತು.

ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮೇಜರ್ ವಿಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಶೆರ್ಗಿಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್, ಪರೇಶ್ ರಾವಲ್, ಕೀರ್ತಿ ಕುಲ್ಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮೋಹಿತ್ ರೈನಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

