ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಿಹಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ʼಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಎಜೆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾದರು.
Dileep Raj death: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ʼಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಎಜೆ ಪಾತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.
2005ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ʼಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಹಿಟ್ ಆದರೂ, ಅವರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ʼಮಿಲನʼ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬಳಿಕ ʼಯು ಟರ್ನ್ʼ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಿಹಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 16 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ʼಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣʼ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಎಜೆ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಇಡೀ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲೇ ಎಜೆ ಪಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ʼಹಿಟ್ಲರ್ ಕಲ್ಯಾಣʼ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ʼಅಂಬಿ ನಿಂಗ್ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತೋʼ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದ್ಭುತ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ಈ ನಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟನ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ.