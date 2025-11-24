English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಲೋಕಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ: ದಾಖಲೆಯತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ʼಲೈಟರ್ ಬುದ್ದ ಫಿಲಂಸ್ʼ

ಅತ್ಯತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರೋ ಇಕೋ, ಲೋಕಾ ತರಹನೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 24, 2025, 12:58 PM IST
ಮಲಯಾಳಂನ 'ಲೋಕಾ' ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ದ ಫಿಲಂಸ್, ಈ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು 'ಇಕೋ' (EKO)ಅನ್ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಅತ್ಯತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರೋ ಇಕೋ, ಲೋಕಾ ತರಹನೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ಮೂಲಕ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ದ ಫಿಲಂಸ್  ಈ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ.  ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ, ಲೋಕಾ ವಿತರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಈಗ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಇಕೋ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ  ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೀತಪ್ರಿಯ ಅಭಿನಯದ 'ಅಪರಿಚಿತೆ' ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಡಿ.ವಿ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ "ನಾಯಿ ಇದೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ" ಚಿತ್ರ ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ತೆರೆಗೆ

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

