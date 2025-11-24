'ಲೋಕಾ' ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ: ದಾಖಲೆಯತ್ತ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ʼಲೈಟರ್ ಬುದ್ದ ಫಿಲಂಸ್ʼ

ಮಲಯಾಳಂನ 'ಲೋಕಾ' ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ದ ಫಿಲಂಸ್, ಈ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು 'ಇಕೋ' (EKO)ಅನ್ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಅತ್ಯತ್ತಮ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿರೋ ಇಕೋ, ಲೋಕಾ ತರಹನೇ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ದ ಫಿಲಂಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿ, ಲೋಕಾ ವಿತರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು, ಈಗ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಇಕೋ' ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಿದೆ.
