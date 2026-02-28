English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಜತೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್‌ ಆದ್ಮೇಲೂ!.. ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Daisy shah talk about palash muchhal: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಹಾಗೂ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 28, 2026, 04:45 PM IST
ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಜತೆ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್‌ ಆದ್ಮೇಲೂ!.. ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್‌ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

palash muchhal: ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದೆ..ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ..ಪಲಾಶ್‌ ಒಬ್ಬ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಡೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದು,ಅವರಿ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್‌ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು..ಇದೀಗ ಫಿಲ್ಮ್‌ ಮೇಕರ್‌ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್‌ ಕಂಪೋರ್‌ ಆಗಿರುವ ಪಲಾಶ್‌ ಮುಚ್ಚಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ಸ್‌ ಖಾನ್‌ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಮನಣೆಗಳಿಸಿರುವ ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರು ಬೆಂವಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು..ಪಲಾಶ್‌ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಓರ್ವ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಡೈಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ!..ಈ ಸೀರಿಯಲ್ TRPಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌

ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹೋದರಿ ಪಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಾಶ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿ ಜೀವನದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮೂವ್‌ ಆನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಇತೀಚೇಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಲ್ಪಾಡೆ ಹಾಗೂ ಡೈಸಿ ಸ್ವತಃ ಲೀಡ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲಾಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ ಜೊತೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮದುವೆ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಪಲಾಶ್‌ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ವೃತ್ತಿಪರ ಘೋಷಣೆ ಇದ್ದಾಗಿದೆ..  

ಮತ್ತೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿರುವ ಪಲಾಶ್‌ ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಡೈಸಿ ನಿಂತಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಫಿಲ್ಮಿಗ್ಯಾನ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಡೈಸಿ, ಪಲಾಶ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜತೆಗಿನ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಡೈಸಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾವಾದ  "ಜೈ ಹೋ" ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ  ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಪಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಮೂಲಕ ಪಲಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಲಾಶ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪಾಲಕ್ ಜೈ ಹೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಾಲಕ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ , ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಪಲಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಹೀಗೆ. ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಎಂದು ಡೈಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್‌ 25,2025ರಂದು ಪಲಾಶ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಧೀಡೀರ್‌ ಮದುವೆ ಏಕಾಏಕಿ ರದ್ದಾಯಿತು..ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮೃತಿಯ ತಂದೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಲಾಶ್ ಬೇರೆ ಗರ್ಲ್‌ಫ್ರೆಂಡ್ ಜತೆ ಇದ್ದಾಗ ರೆಡ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ರದ್ದಾಗಿದ್ದು ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಗೆಳೆಯರೊಬ್ಬರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಅವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್ ಅವರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಈ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಅವರು ಪಲಾಶ್‌ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: AI ಫೋಟೋಗಳು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾ..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆಯ ರಿಯಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌ ಝಲಕ್‌..!

