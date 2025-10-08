English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೊಲೆ, ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆ! ಸುಂದರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪವಾಯ್ತಾ..?

Aahana Kumra : ತನ್ನ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಲುಕ್‌ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಖ್ಯಾತ ತಾರೆ ಈಗ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 8, 2025, 03:35 PM IST
  • ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟಿ
  • ದೂರದರ್ಶನ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
camera icon8
retirement age
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಏರಿಕೆ
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
camera icon8
income tax
ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : 53% ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
camera icon6
Shani Margi
138 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali
ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಜೊತೆಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು
ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೊಲೆ, ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆ! ಸುಂದರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪವಾಯ್ತಾ..?

Aahana Kumra : ನಟಿ ಅಹನಾ ಕುಮ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ “ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್” ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ತಾರೆ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಹನಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಹನಾ ಕುಮ್ರಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಹನಾ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, “ನಾವು ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಂಗಾರದಂತ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ! ಕೋಟಿ ಹೃದಯ ಕದ್ದವಳ ಪ್ರಾಣ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಹೃದಯಾಘಾತ..

ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೂ, ಅಹನಾ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವಿಷಯ ಈಗ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ.”

ಅಹನಾ ಕುಮ್ರಾ ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟಿ. ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮದುವೆ ದಿನವೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿ, ಹೆಸರು ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಪ್ರೀತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಅಡ್ಡಿಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಾ ಸುಳ್ಳು..

ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅಹನಾ ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
 

Aahana Kumradeath threatsrape threatsPawan SinghAhana Kumra

Trending News