ಖ್ಯಾತ ನಟಿಗೆ ಕೊಲೆ, ಅ*ತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆ! ಸುಂದರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪವಾಯ್ತಾ..?

Aahana Kumra : ನಟಿ ಅಹನಾ ಕುಮ್ರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ “ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್” ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಭೋಜ್ಪುರಿ ತಾರೆ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಹನಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಅಹನಾ ಕುಮ್ರಾ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಿಂದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಹನಾ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, “ನಾವು ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಡುವೆಯೂ, ಅಹನಾ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, “ಪವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ವಿಷಯ ಈಗ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ.”
ಅಹನಾ ಕುಮ್ರಾ ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ನಟಿ. ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ, ದೂರದರ್ಶನ, ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನವಶ್ಯಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಆದರೂ, ಅಹನಾ ತಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.