English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ

ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ

Aishwarya Abhishek Bachchan : ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಕತೆಯ ನಡುವೆ, ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:16 PM IST
    • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
    • ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
    • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೀತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಾನು ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ..! ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಲಲಿತಾ
camera icon6
Lakshmi Nivasa serial update
ಅತ್ತೆ ಮುಂದೆಯೇ ತಾನು ಚಂದನಾ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಾಹ್ನವಿ..! ವಿಶ್ವನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯಾಗ್ತಾಳಾ ಲಲಿತಾ
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸದಾ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಕ್ರೇಟ್..
camera icon5
Hair care tips
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸದಾ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಕ್ರೇಟ್..
ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್..!
camera icon5
Australia vs England 3rd Ashes Test
ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಡಾನ್ ಬ್ರಾಡ್ಮನ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್..!
ನ್ಯೂ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌.. ಕನಕವತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
ನ್ಯೂ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂತಾರ ಚೆಲುವೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್‌.. ಕನಕವತಿಯ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಫೋಟೋಸ್‌!
ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ

Aishwarya Abhishek divorce : ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೀತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಮಿತಾಬ್‌ ಜೀ ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ವಿಷೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಶಿಲ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಬ್‌ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿ..!

ಅಂದಹಾಗೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಜೊಡಿಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ..

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಾರ್ಬಿ ಗರ್ಲ್‌ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು.. ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiAbhishek BachchanAaradhya BachchanAmitabh BachchanAishwarya Rai divorce

Trending News