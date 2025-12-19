ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ..! ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಸುದ್ದಿಯ ನಡುವೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಜೋಡಿ

Aishwarya Abhishek divorce : ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.. ಇದೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೀತಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ..
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಹಾಜರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್, ಅಮಿತಾಬ್ ಜೀ ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ವಿಷೇಷ ಅಂದ್ರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ನೋಡಿ ಜೊಡಿಯ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ..
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಬಾರ್ಬಿ ಗರ್ಲ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ.. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದವು.. ಬಹುಷಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು..