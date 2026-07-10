/ನನಗೆ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ.. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ

Aishwarya lekshmi: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆಯಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ, ಈ ನಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಜ್ ಇದೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸತ್ಯದೇವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಗೋಡ್ಸೆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಜನರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸುಂದರ ತಾರೆ ಮೆಗಾ ಸೋದರಳಿಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೀರೋ ಸಾಯಿ ಧರಮ್ ತೇಜ್ ಜೊತೆ ಸಂಬರಲ ಎಟಿಗಟ್ಟು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟಿ ನಟಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ಗಟ್ಟ ಕುಸ್ತಿ (ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಕುಸ್ತಿ 2) ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಅಭಿನಯವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಾನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ ಈ 35 ವರ್ಷದ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನನ್ನನ್ನು 'ಗಟ್ಟ ಕುಷ್ಠಿ 2' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನನಗೂ ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದೆ. ಆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನನಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈಗ ನಾನು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆಯೂ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಗುವಿದ್ದರೆ.. ಆ ಮಗುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ನೆಟ್ಟಿಂಟಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
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