English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಆರಾಧ್ಯಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ..! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ

ಆರಾಧ್ಯಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ..! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ

Aishwarya Rai Aaradhya Bachchan: ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ಯ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 18, 2025, 10:16 AM IST
  • ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.
  • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
  • ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Trending Photos

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
camera icon6
Sheikh Hasina
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಇದೆ ನಂಟು..!
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
camera icon6
raghu
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಶಾಕ್..‌ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ
camera icon5
Shani Margi
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಯೋಗ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Mahalakshmi rajayoga
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಆರಾಧ್ಯಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ..! ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಮಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ

Aishwarya Rai Aaradhya Bachchan: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಜೊತೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಿಷೇಕ್ - ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಆರಾಧ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸದ್ಯ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಪುತ್ರಿಯ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಫೀಸ್‌ ಇದೆಷ್ಟು ದುಬಾರಿ!

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಆರಾಧ್ಯ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. 10 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಆರಾಧ್ಯ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಆರಾಧ್ಯ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 16, 2011 ರಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಮಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.

ಆರಾಧ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾರೆಯರ ಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲುಕ್‌ಗೂ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಲೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʻನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆʼ : ನಟ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

aishwarya abhishekAaradhya Bachchanaishwarya abhishek and aaradhya bachchanAishwarya Raiaaradhya bachchan family

Trending News