ಒಡೆದ ಹೃದಯಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಗಿರೊಡೆದಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ.. ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ- ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಪ್ರೇಮ ದಡ ಸೇರಿದ್ದು ಇಲ್ಲೆ!

Aishwarya rai bachchan: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರಾ ಜೋಡಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಈ ಜೋಡಿ 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕರಿಷ್ಮಾ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾಹ ರದ್ದಾದ ನಂತರ ಹತಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2000 ರಲ್ಲಿ 'ಧೈ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪ್ರೀತಿ ತಕ್ಷಣ ಅರಳದಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಯಿತು. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ ನಾ ಕಹೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಹಾದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿಸಿದವು. ಅವರು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ಲಾಟೋನಿಕ್ ಆಗಿಯೇ ಇತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, 2006 ರಲ್ಲಿ ಉಮ್ರಾವ್ ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಧೂಮ್ 2 ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಂತರ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ ಗುರು ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಧೀರೂಭಾಯಿ ಅಂಬಾನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೋಕಿಲಾ ಬೆನ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 2007 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದಂಪತಿಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
2007 ರಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಆಶ್ ಜೊತೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟ ಊಹಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಕೇಳಿದ ಕ್ಷಣ ನಿಜವಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು "ಇದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳು ತನಗೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೋವುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
