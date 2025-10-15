ಮದುವೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಕೊಂಚವೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ.. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಚಿ ನೀರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಹಲವು ಬಾರಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈಗ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅದ್ಭುತ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಜೊತೆ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೆಂಪು ಸೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೊರಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಿನದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕರ್ಣ ಚೌತ್ನದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
