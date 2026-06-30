/ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು! ಪಾಲಕರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ

Nimbuda nimbuda Song in school text book: ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಿಕಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ, ನೈತಿಕ ಕಥೆಗಳು, ಮಹನೀಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಡಿಶಾದ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಾದ ‘ನಿಂಬುಡಾ, ನಿಂಬುಡಾ’ ಮುದ್ರಣವಾಗಿರುವುದು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ‘ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೀತೆ ‘ನಿಂಬುಡಾ, ನಿಂಬುಡಾ’ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪೂರಕ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ನ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೀತೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ 1999ರ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್ನ ‘ನಿಂಬುಡಾ, ನಿಂಬುಡಾ’ ಹಾಡನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಷಕರಿಂದ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ
ಈ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಮಯ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪಾಠದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರವೇ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾದರೆ ಅವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ, ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೈತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕವನಗಳು, ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಮಹನೀಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಲಿಕಾ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಇವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಂತನೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪೂರಕ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಡಿಶಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪುಸ್ತಕವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಪೂರಕ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದಿತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶ
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಪೂರಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯವೇ?
ಈ ಘಟನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಪೂರಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಶಾಲೆಗಳು ಬಳಸುವ ಖಾಸಗಿ ವರ್ಕ್ಬುಕ್ಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿವೆಯೇ, ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೈರಲ್ ಫೋಟೋದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವಿವಾದವು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪೂರಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿಷಯ ಆಯ್ಕೆ, ಖಾಸಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಶಾಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮಗ್ರಿಯೂ ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.