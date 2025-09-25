English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ತಾಳಿ ಚಿನ್ನದ್ದಲ್ಲ! ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಕೊಟ್ಟ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

Aishwarya rai bachchan : ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಏಕೈಕ ಪುತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮದುವೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೇರವೇರಿಸಿತ್ತು. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಯೆಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 25, 2025, 04:43 PM IST
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೊರಳಲ್ಲಿರುವ ತಾಳಿ ಚಿನ್ನದ್ದಲ್ಲ! ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಕೊಟ್ಟ ವಜ್ರ ಖಚಿತ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ?

Aishwarya rai : ಜಯಾ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ತಮ್ಮ 'ಸೊಸೆ'ಗೆ ವಜ್ರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಆ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಸುದ್ದಿ ವದಂತಿಗಳು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಟಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ಆರಾಧ್ಯ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಕೊಟ್ಟ ಮಂಗಳಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಐಶ್‌ ಮತ್ತು ಅಭಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಈ ಜೋಡಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiAishwarya Rai BachchanAmitabh BachchanJaya BachchanAbhishek Bachchan

