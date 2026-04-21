ಕನ್ನಡದ ಈ ನಟಿಯ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ ಸಂಬಳವೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ.. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡತಿ! ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ ಈ ಚೆಲುವೆ?

Aishwarya Rai bodyguard salary: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಸೆಲಿಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಸಂಬಳ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಇವರು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 21, 2026, 01:23 PM IST
Aishwarya Rai net worth: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕರ್ನಾಕದವರು ಎಂಬುದೇ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಯಶಸ್ವಿ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ಅವರು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸಾಧನೆಗಳು, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ....

ಸಿಯಾಸತ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ತಾರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಟಿ ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಅಂಬಾಸಿಡರ್‌ ಆಗಿಯೂ 6 - 7 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಜಾಗತಿಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು ಈಗ 900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಪತಿ, ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 2,000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಭಾವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬವು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.   

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹಲವಾರು ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್‌ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಕೇವಲ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ. 51 ವರ್ಷದ ಸೌಂದರ್ಯ ರಾಣಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 6 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹ 7 ಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಐಕಾನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಮುಖವಾಗಿದೆ.   

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಶಿವರಾಜ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹7 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ರಾಜೇಂದ್ರ ಧೋಲೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹1 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಗಳು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಭದ್ರತೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೀವ್ರ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸೇವಾವಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. 

ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದುಬೈನ ಜುಮೇರಾ ಗಾಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಲ್ಲಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

