ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಫಿಟ್ಟೆಡ್ ಬ್ಲೇಜರ್, ಕಪ್ಪು ಟಾಪ್, ವೈಡ್-ಲೆಗ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಟ್ರೆಂಚ್ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಸರಳ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಪ್ಪು ಚರ್ಮದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಅವರ ಫಿಟ್ ಲುಕ್ನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಭರಿತ ನಡೆ, ಸರಳ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಹೊಸ ಲುಕ್ಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
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