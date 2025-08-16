English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈತನೇ "Se*xiest man".. ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ..! ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌

Aishwarya Rai Bachchan : ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ, ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಐಶು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 16, 2025, 07:05 PM IST
    • ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದರು ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ರೇಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು.
    • ಅಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶು ಹೆಸರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬಂತು.

Aishwarya Rai on Salman Khan : ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ತೀವ್ರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್" (1999) ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶು ಹೆಸರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬಂತು.  

ಹೌದು.. 2002 ರವರೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸಹ ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಬರುಬರುತ್ತಾ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದವು. ಅದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿ.. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ".. ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಟಾಕ್ ಶೋ 'ರೆಂಡೆಜ್ವಸ್ ವಿಥ್ ಸಿಮಿ ಗರೆವಾಲ್' ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿ "ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಪುರುಷ" ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಐಶು, ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ, ಸಲ್ಮಾನ್" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಈ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ಅಂದಹಾಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. 2000 ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, "ಧಾಯ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕೆ" ಮತ್ತು ನಂತರ "ಗುರು" ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ಭೇಟಿಯಾದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಣ, ಬಂಗಾರ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೇಮಾನಂದ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್‌ಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಪತಿ..!

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ 2007 ರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

