English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಈ' ನಟನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..! 

Raksha Bandhan 2025 : ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವು ಕೇವಲ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಹಬ್ಬವೂ ಹೌದು.. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 9, 2025, 10:58 PM IST
    • ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೋನುಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.
    • ಸೋನುವನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ತಪ್ಪದೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
    • ಸೋನು ಅವರಿಗೂ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು.

Trending Photos

ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
DA
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲೇ 18 ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ :ಯಾವಾಗ ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಈ ಹಣ ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ... 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
camera icon7
bigg boss
ನಾನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಂದ ನಟಿ... 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
camera icon6
How to prepare homemade face pack
ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೇ ಮುಖದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ..
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವುದು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ !ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Yoga
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತೆರೆಯುವುದು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು : ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಒಲಿಯುವುದು ವಿಜಯ ಮಾಲೆ !ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು
ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಈ' ನಟನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..! 

Aishwarya Rai Sonu Sood : ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟನನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.  2008 ರಲ್ಲಿ, 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೋಧಾ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕುನ್ವರ್ ಸುಜ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹರಡಿತು.

ಹೌದು.. ಒಂದು ದಿನ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೋನುಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೋನುಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಸೋನುವನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ತಪ್ಪದೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾಧಕನಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಕಲೆಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ವಿಷ್ಣು ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಜರಾಮರ : ನಟ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ

ಸೋನು ಅವರಿಗೂ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು. ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಬುಡ್ಡ... ಹೋಗ ತೇರಾ ಬಾಪ್' ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಯುವ' ಮತ್ತು 'ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

"ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಗಾಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೋನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೋನು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

Raksha Bandhan 2025Aishwarya RaiSonu SoodAishwarya Rai Bhau

Trending News