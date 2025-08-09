ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಈ' ನಟನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..! 

Aishwarya Rai Sonu Sood : ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟನನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 2008 ರಲ್ಲಿ, 'ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೋಧಾ ಬಾಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕುನ್ವರ್ ಸುಜ್ಮಲ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪರದೆಯ ಮೇಲಿನ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಹರಡಿತು.
ಹೌದು.. ಒಂದು ದಿನ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೋನುಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸೋನುಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಅವರು ಸೋನುವನ್ನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು ತಪ್ಪದೇ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋನು ಅವರಿಗೂ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ನಂಟು. ಅವರು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಬುಡ್ಡ... ಹೋಗ ತೇರಾ ಬಾಪ್' ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಯುವ' ಮತ್ತು 'ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.
"ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಆಗಾಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೋನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸೋನು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.