Aishwarya rai co star turned as mechanic: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಈ ನಟ ಇಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಿಂತ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಆ ನಟ ಯಾರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Aishwarya rai co star turned as mechanic: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದರು. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆದರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಓಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರೇಮ ದೇಶಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸುಗಳ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣವನ್ನು ಆಳಿದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳು. ಅವರು ಅಚಲವಾದ ತಾರಾಪಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ನಡುಗಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ನಟ
'ಕಂಡುಕೊಂಡೈನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡೈನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ನಟನಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿದ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವರಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು
ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೋದ ಅಬ್ಬಾಸ್, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ಹುಡುಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರ ಕನಸಿನ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಅವನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಬ್ಬಾಯಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅವರು ಜಿವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ `ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಜ್` ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯ ತಂದೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ `ಮಾರೋ` ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ನಾಯಕ.