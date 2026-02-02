ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಗೊತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು! ಊಹಿಸೋಕು ಆಗದ ಮ್ಯಾಟರ್‌ ಇದೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aishwarya rai: ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 2, 2026, 07:42 PM IST
Aishwarya rai: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟನೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ  ಹಳೆಯ ಚಾಟ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಶಾಕ್‌  ನೀಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರ ನಟನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಮಧುರ ಧ್ವನಿಯನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ದಿ ಫೇಮಸ್‌ ರುದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಆ ಬೆಡಗಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಜನಪ್ರಿಯ ಚಾಟ್ ಶೋ 'ಜೀನಾ ಇಸ್ಸಿ ಕಾ ನಾಮ್ ಹೈ' ನ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಗುರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು 'ಜೋಶ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ತಮಾಷೆಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಕೇಳಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಪುಣರು, ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು."ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗಾಯನ ಶೈಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿ ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿದೆ". ಈ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಐಶ್ವರ್ಯ ನಗುತ್ತಾ, ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತು ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊನೆಗೂ ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ "ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ" ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಾದ 'ಮೇರಿ ಸಂಸೋನ್ ಮೇ ಬಸಾ ಹೈ ತೇರಾ ಹೈ ಏಕ್ ನಾಮ್' ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಕ್ಷಣವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇಂದಿಗೂ ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ನಟಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಸುಂದರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌!

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

