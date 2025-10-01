English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Aishwarya Rai: ಅಳುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 1, 2025, 10:03 AM IST
  • ನಟನೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಳುತ್ತಾರೆ.
  • ಅಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
  • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಅತ್ತ ಅಭಿಮಾನಿಗೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಟನೆ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಈ ನಟನೆಯು ಅನೇಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವೀಡಿಯೊ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಳುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಟಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾವುದೇ ಅಫೇರ್ ಇಲ್ಲ.. 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಟನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಇದು ಗುರು ಟ್ರು ಲವ್‌ ಅಂದ್ರೆ..

ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಆಗ ಅವರು ಅಳುತ್ತಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು. ಕಾರು ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಸಾಂತ್ವಾನ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಅವರ ಕಾರು ಹತ್ತಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಲವು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬರು "ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, "ರಾಣಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್, "ಅವಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ನೆಟಿಜನ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು "ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಕರುಣಾಮಯಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುವಕ..! ಈಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಫೇಮಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್

ಈ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಆರಾಧ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದಳು. ಹೋಟೆಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಆರಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಕಾರು ಹತ್ತಿದಳು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅವಳ ಈ ಅರಿವು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

Aishwarya RaiAradhya BachchanAishwarya Rai crying fanviral video AishwaryaParis Fashion Week Aishwarya

