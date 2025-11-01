ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ರೂ ಈಕೆಯ ಎದುರು ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಅಪ್ಸರೆಯ ಪ್ರತಿರೂಪವೀ ಕನ್ಯೆ

Aishwarya Rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ನಗು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು, ಆದರೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳು, ಕೆಲವು ಫ್ಲಾಪ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ - ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರಳ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವರೆಗೆ:
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಉಜ್ವಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ರೈ ಒಬ್ಬ ಸಾಗರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ವೃಷಾ ರೈ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬ ಮುಂಬೈಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಡಿ.ಜಿ. ರೂಪರೆಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಅಧ್ಯಯನವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರು 9 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆಲಿನ್ ಜಾಹೀರಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಮತ್ತು 1993 ರಲ್ಲಿ, ಪೆಪ್ಸಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದ "ಹಾಯ್, ಐಯಾಮ್ ಸನ್ಯಾ" ಎಂಬ ಸಾಲು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಅವರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.
ವೋಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ "ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ" ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅವರು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, "ರಾಜಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ" ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು:
1994 ರ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಈಗಾಗಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮುಖವಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಾವಿಸಿದರು. ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಚಿಸಿದರು.
ಜಾಹೀರಾತು ಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನ್ಯಾಯಯುತರು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ತಾರಾಪಟ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತನಗೆ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.
1994 ರ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಹೇಗೆ ಭಾವುಕರಾದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಕ್ಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 19, 1994 ರಂದು, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಭಾರತವು ಸಂತೋಷಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ನೀಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಜ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅವರಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆದರು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜೇತರನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಆದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವೈಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತಲಿನ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.
ಅವರು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತರ, ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂತರ, ಅವರು 1997 ರಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರ "ಇರುವರ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷ "ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್" ಚಿತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿತು. ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವು ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಯವರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬನ್ಸಾಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಭನ್ಸಾಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಡೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧುರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಬನ್ಸಾಲಿ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಬನ್ಸಾಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಂದಿನಿಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿದ್ದೆ, ಅದು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಿತು. "ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್" ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯ "ತಾಲ್" ಮತ್ತು "ಹುಮಾರೆ ದಿಲ್ ಆಪ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಹೈ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪಾರೋ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
2002 ರಲ್ಲಿ, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ "ದೇವದಾಸ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪಾರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕೇನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ.
೨೦೦೨ ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ "ದೇವದಾಸ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪಾರೋ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಏರಿಸಿತು.
ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು.
"ದೇವದಾಸ್" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತವು ಮಾರಕವಾಗುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತು. ಐಎಮ್ಡಿಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೃಶ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಗಾಳಿ ಯಂತ್ರವು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು 'ದೇವದಾಸ್' ನ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಬನ್ಸಾಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ "ದೇವದಾಸ್" ಚಿತ್ರದ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸಹ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ದೇವದಾಸ್" ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ಪಾರೋ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಡೀ ಕಥೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು, ಕೇನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹಾರಿತು.
2002 ರಲ್ಲಿ, "ದೇವದಾಸ್" ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಕ್ಯಾನೆಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, 2003 ರಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾನೆಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಟಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
'ದೇವದಾಸ್' ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ
"ದೇವದಾಸ್" ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಹಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ, "ದೇವದಾಸ್" ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ "ಬ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್", "ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೀಜನ್" ಮತ್ತು "ದಿ ಪಿಂಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ 2" ನಂತಹ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರು "ಗುರು", "ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್", "ಧೂಮ್ 2", "ರಾವಣ್" ಮತ್ತು "ಜಜ್ಬಾ" ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ "ಗುರು" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ-ಅಭಿಷೇಕ್ ಮದುವೆ: ರಾಜಮನೆತನದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಮಿಶ್ರಣ.
2007 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನ "ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ನಡುವಿನ ಒಕ್ಕೂಟವಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿವಾಹವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2007 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತುಳು ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯಿತು. ಮೆಹೆಂದಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.
ಮದುವೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನೀತಾ ಲುಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಂಜೀವರಂ ರೇಷ್ಮೆ ಚಿನ್ನದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಇದು ಅದರ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಿನ್ನದ ಕಸೂತಿ ಮತ್ತು ಪೇಟದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಶೇರ್ವಾನಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬಹಳ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸೊಬಗು ಸೇರಿಸಲು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮೊದಲನೆಯ ವಿವಾಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆ ಕಾಲದ ಬಾಲಿವುಡ್ ವಿವಾಹಗಳ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತಾಯ್ತನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
2011 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಜನಿಸಿದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾಯ್ತನದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಗಮನ ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ತಾಯ್ತನದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ತಾಯ್ತನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಆರಾಧ್ಯ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಯ್ತನವು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನಾಶೀಲ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ, ಅದು ಅವರು ಆಳವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಳದೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಘನತೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಉದಾಹರಣೆ
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಮನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ - ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ರನ್ವೇಗಳಿಂದ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಹೊಸ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ - ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.