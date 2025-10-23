ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೈಜಾರಿತು ಕನಸಿನ ಕಿರೀಟ, ಅಂದು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aishwarya Rai lost Miss Universe crown: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅವರ ಕನಸಿನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆ ತಪ್ಪು ಏನು ಗೊತ್ತಾ?  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 23, 2025, 08:15 PM IST
  • ರೂಬಿ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್‌ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು
  • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ

Aishwarya Rai lost Miss Universe crown: ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಅವರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, 1994ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಿರೀಟವು ಅವರ ಕೈ ತಪ್ಪಿ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹೋಯಿತು.

90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸುಂದರಿಯರು ವಿಶ್ವ ಸೌಂದರ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ರೂಬಿ ಭಾಟಿಯಾ ಎಂಬ ಮಾಜಿ ವಿಜೇತೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವೇಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೆ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ರೂಬಿ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್‌ ಕೇಳಿದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರು ಸರಳ, ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಜಡ್ಜ್‌ಗಳ ಮನಗೆದ್ದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬದಲಿಗೆ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ (Miss World) ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದರು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಅಂದ, ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

 

