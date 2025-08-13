ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನಿಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರ ಬೀದಿ ರಂಪಾಟ! ಇದು ರೀಲ್‌ ಅಲ್ಲ ರಿಯಲ್‌ ಕತೆ

Aishwarya Rai Bachchan: ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯರು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡಿದ ವದಂತಿಯೊಂದು ಇಂದಿಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅವನಿಗಾಗಿ ಜಗಳವಾಡುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
90 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಎಂಬ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಸಹ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ನಡುವೆ ಗಂಭೀರ ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ.
ಆ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನನ್ನೇ ಇಬ್ಬರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಗತಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳು ಹೊರಬಂದವು.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಎಂಬ ಮಾಡೆಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಈ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಇದು ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡೆಲ್ ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾಜೀವ್ ಮುಲ್ಚಂದಾನಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಮನೀಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜೀವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೀಷಾಗೆ ಪತ್ರ ಒಂದು ಬಂದಿತು. ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೀವ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಡೀ ಘಟನೆಯಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ (1995) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೀಷಾಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನಿಷಾ ತನ್ನ ಲವ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೆಸರನ್ನು ಎಳೆದು ತಂದಾಗ ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಗಳನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದವು.
ರಾಜೀವ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮನಿಷಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಲು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
