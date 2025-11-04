ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನೋಡಿ ಈಗಲೂ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ! ಕಾರಣ ಬೇಡವೆಂದು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಆ ಸಿನಿಮಾ

aishwarya rai best film : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಟ, ನಟಿಯರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ, ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟರ ಭವಿಷ್ಯವೂ ಉಜ್ವಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಾಗಲೂ, ಕೆಲವು ನಟರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರು ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ನಟನೆಯಿಂದ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ. 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಕರೀನಾ ಅವರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದೇ ಕರೀನಾ ಅಕಾ 'ಬೆಬೊ' ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅದು ಇತರ ನಟಿಯರಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಟಿಯರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ, ಉನ್ನತ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಕರೀನಾ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ಚಿತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಪಾಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಮೂವರು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡರು. ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯಾಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕರೀನಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ 1999 ರದ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಂತರ ಆ ಚಿತ್ರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್-ಐಶ್ವರ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕರೀನಾ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಈ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಟಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕರೀನಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು 'ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್'. ಈ ಚಿತ್ರ 1999 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಮೀರ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಂದಿನಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ವನರಾಜ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಂದಿಗೂ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು 2000 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ "ರೆಫ್ಯೂಜಿ" ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ತಮ್ಮ 25 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು 'ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್', 'ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್', '3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್', 'ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್', 'ವೀರೆ ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್', 'ತಲಾಶ್', 'ಸಿಂಗಮ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್', 'ಜಬ್ ವಿ ಮೆಟ್', 'ಬಿಡೋಯ್ಗಾರ್ಡ್', '36' ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.