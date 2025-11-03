English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ...ʼ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌!

ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ...ʼ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌!

 Aishwarya Rai comment on salman khan: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ವೊಂದು ಈಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 3, 2025, 05:16 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ
  • ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು

Trending Photos

ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
camera icon7
pension
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸುದ್ದಿ : ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮೀರಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ! ಪೆನ್ಶನ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ
&quot;ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ...&quot; ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
camera icon7
Aishwarya Rai
"ನನ್ನ ದೇಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನೆಂದು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ..." ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
camera icon6
Baba Vanga
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಖ್ಯಾತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 4 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..
camera icon10
November Horoscope 2025
200 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 4 ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ, ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ..
ʼಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಎಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಅಂದ್ರೆ...ʼ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್‌!

Actress Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಅವರ "ಹಮ್ ದಿಲ್ ದೇ ಚುಕೆ ಸನಮ್" ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರವಾದರು.. ಇಬ್ಬರೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಕುಡಿತದ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ತನಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ನಟಿ ಚಾಟ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದರು.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟೆ! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ..

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಚಾಟ್ ಶೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೆಕ್ಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಪುರುಷ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು "ನಾನು 'ಸೆಕ್ಸಿ' ಪದವನ್ನು 'ಚಾರ್ಮಿಂಗ್' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ನಟಿ "ನೀವು ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. 

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೋಹಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್, "ಅವರು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟೆ! ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ..

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Aishwarya RaiSalman KhanBollywood newsBollywoodAishwarya Rai Movies

Trending News