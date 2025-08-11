ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ! ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ

Aishwarya Rai Movie Scene: ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ರಜೆಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಶ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಮದುವೆಯಾಗಿ 18 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಂದಾ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷ್ಕಿಲ್' ಚಿತ್ರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮಗಿಂತ 8 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರಾದ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕೋಲಾಹಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಒಳಗಿನವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಆತ್ಮೀಯ ದೃಶ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು, ಅಭಿಷೇಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್, ಟೀಸರ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಸ್ವತಃ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜೊತೆ ಪ್ರಣಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಅಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದಾಗ, ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ತಂದೆ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತಾಬ್ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಇನ್ನೂ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ ನಿಧನರಾದಾಗ, ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ರಣಬೀರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.