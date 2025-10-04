ಗೆಳೆಯನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮುಗ್ಧ ಧ್ವನಿಗೆ ಸಲ್ಲು ಭಾಯ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಬೋಲ್ಡ್‌

Aishwarya rai Salman Khan: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಾಟೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಈ ಡುವೆ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೂ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಳೆದ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ 'ಔರ್ ಪ್ಯಾರ್ ಹೋ ಗಯಾ' ಚಿತ್ರದ 'ಮೇರಿ ಸ್ಯಾನ್ಸೋನ್ ಮೈ ಬಸಾ ಹೈ' ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ 1997 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಅವರು ಇದೀಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ "ಭಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ವಾವ್, ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ "ಇಬ್ಬರೂ ಮಸ್ತ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು "ಅವರ ಧ್ವನಿ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಹಾಯೇ ಕಿತ್ನಾ ಪ್ಯಾರಾ ಗಾಯಿ ಹೈ ಯೇ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಯಾರ್ ಯೇ ಕಿತ್ನಿ ಅದ್ಭುತ ಹೈ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ "ತುಂಬಾ ಮುಗ್ಧ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು "ಧ್ವನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೀಡಿಯೊ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಎರಡು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
The innocent laugh while singing ❤️ pic.twitter.com/QbWltyoC3S
— Vishu (@cricket_freak21) July 25, 2024
ನಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಳೆಯ 'ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪುಸ್ತಕ' ನಮೂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಪುಸ್ತಕ' ನಮೂದು ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯದ್ದು. ನಮೂದುದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ "ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ" ಭಾವನೆ ಮತ್ತು "ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗುವ" ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಘನತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊಳಕು ಲಿನಿನ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು" ಅವನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
