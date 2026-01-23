English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ಮೌನವೇ ನನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ".. ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Aishwarya Rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Jan 23, 2026, 09:25 AM IST
  • ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
  • ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

"ಮೌನವೇ ನನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ".. ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Aishwarya Rai: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಟಿ, ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯೂ "ಇದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ?" ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಗಳವಾದಾಗ ಜಗಳವಾಡುವ ಬದಲು, ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈ ನಟಿಯ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಯಾರು?

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. "ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ ಕೇಳಲು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ, ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವ ಬದಲು ಮೌನವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಠಮಾರಿತನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಂಧವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿಡಲು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಯತ್" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಗಿಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ..!? ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಬಳಿಕ ಬಯಲಾಯ್ತು ಈ ಸತ್ಯ

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮೋಜಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾದರೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿವಾಹಿತ ಪುರುಷನ ಅನುಭವ. ಹೆಂಡತಿಯರು ಎಂದಿಗೂ ಮೊದಲು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿ, ಮತ್ತು ಗಂಡ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ" ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಜಗಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೌನವಾಗಿರುವುದನ್ನು 'ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವಳ ಪತಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅಥವಾ ಸೋಲುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂಡವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "14 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್‌ ಆದೆ" ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೂ, ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆಯೂ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಗ್ಲಾಮರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬುವ ಯಾವುದೇ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.

 

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

