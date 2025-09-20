"ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್‌ ಮಾಡಿದ ಆ ಕೆಲಸ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರತೀ ರಾತ್ರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು".. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

Aishwarya Rai Shocking: ಬಾಲಿವುಡ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾರೆಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಕಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆತನ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲದೆ ಅವರು, "ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರವು ಆ ಯುಗದ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು" ಎಂದರು.
ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. "ಪುರುಷ ನಟರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಶ್ ಹೇಳಿದರು. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದ ನಂತರ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟರು."
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ" ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸುಂದರಿ..!
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮೊದಲು ಚಲ್ತೇ ಚಲ್ತೇ ಮತ್ತು ವೀರ್-ಜರಾ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಚಲ್ತೇ ಚಲ್ತೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಎದುರು ನಟಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರು ನಟಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚಿತ್ರವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ವೀರ್-ಜರಾ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ, "ನನಗೆ ಇದು ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು, ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಥವಾ ಇದು ನನಗೆ ಏಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆ ದಿನಗಳು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ದುಃಖಕರವಾಗಿದ್ದವು." ಎಂದು ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು