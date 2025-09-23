ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೂ ಮೀರಿಸುವರು ಅಮಿತಾಬ್‌ ಪುತ್ರಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ?

Shweta Bachchan Net Worth: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲಿಜೆಂಡರಿ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. 82 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗಳು ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾರ್ಚ್ 17, 1974 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ವೇತಾ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂಕಣಕಾರ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ MxS.
ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಒಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಿಂಡರ್ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಪ ವೇತನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗಳ ಆಸ್ತಿ 150 ರಿಂದ 170 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿನಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವು 3,160 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅತ್ತಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 110 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾದಿನಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 900 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ತಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ 1600 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ 1600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಾ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಸೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈಗೆ ನೀಡಿದ ಪಾಲೆಷ್ಟು? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಟಿಯ ಹಕ್ಕು ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈದ್ಯರ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವೀಲ್ಚೇರ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಜೀವನ! ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರಲಾಗದೇ ಆಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು..