ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸದೊಂದ ಅನುಮಾನ!

Aishwarya Rai: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅವರಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು, ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು ಬದಲಾಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೂ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ "ನಾನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಆದರೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
"ಇದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ನಾನು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ, ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯ ನಂತರ , ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ವಿಶೇಷ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಆಗಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
