  • ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಕಾರು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌..

Aishwarya Rai: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅಳುತ್ತಾ ಕರು ಹತ್ತಿ ಹೊರಟ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 29, 2025, 11:26 AM IST
  • ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
  • ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

Aishwarya Rai:  ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ     ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಟ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನವೆಂಬರ್ 24, 2025 ರಂದು 89 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.ದುಃಖ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಾಪರಾಜಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಸರಿಯುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬೇರೆಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಮುಖ ಮರೆಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವಳ ಕೂದಲು ಅವಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಿಯೋಲ್ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

bollywood actressbollywood Actress aishwarya raiAbhishek BachchanAishwarya Rai VideoAishwarya Rai Abhishek Bachchan

