ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಬಚ್ಚನ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ! ಅಪ್ಪನನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದ ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್‌

Aishwarya Rai Abhishek Bachchan Airport video: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿಯರಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಮುಂಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂವರೂ ಕುಟುಂಬ ರಜೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಮೂವರೂ ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆರಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲರ್ ಟ್ವಿನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಬಂದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ-ಅಭಿಷೇಕ್ ಅಥವಾ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಆ ವದಂತಿಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ನೋಟವನ್ನು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಆರಾಧ್ಯ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು, ನಂತರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಅಭಿಷೇಕ್ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ-ಅಭಿಷೇಕ್ ಇತರ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅಂದಿನಿಂದ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಷೇಕ್-ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯ ಕುಟುಂಬ ರಜೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
