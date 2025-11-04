English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಸೊಸೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯಿತು ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅಸಲಿ ಮುಖ.. ಬಿಗ್ ಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಂತಾ ಮಾತಂದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

Aishwarya Rai: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್‌ ಕುರಿತು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 4, 2025, 08:32 AM IST
  • ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
  • ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೊಸೆಯಿಂದಲೇ ಬಯಲಾಯಿತು ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅಸಲಿ ಮುಖ.. ಬಿಗ್ ಬಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆಂತಾ ಮಾತಂದ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ

Aishwarya Rai: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸೊಸೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಮಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹವು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು. ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳು ಭಗ್ನಗೊಂಡವು. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ.

ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬಚ್ಚನ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗದಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರಾಜ್‌..

ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರ ತಾಯಿ (ಜಯ ಬಚ್ಚನ್) ನನಗೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು.

ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾವ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಜಯಾ ಬಚ್ಚನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಹಾರ್ಟ್‌ಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಚೋರ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನನ್ನು ಹುಚ್ಚಿಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ!

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

