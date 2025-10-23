English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು 5,000 ಕರೆಗಳು.. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಟಿಸಿದ ಜಾಹಿರಾತು!

Aishwarya rai: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಜಾಹಿರಾತೊಂದು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 23, 2025, 09:07 AM IST
  • ಅನೇಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ.
  • ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಿಸಿದ ಪೆಪ್ಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು.
  • ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.

Aishwarya rai: 1990 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನೇಕ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ನಟಿಸಿದ ಪೆಪ್ಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ಕೆಲವೇ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಜಾಹೀರಾತು ಗುರು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, 1993 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪೆಪ್ಸಿ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳು, ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದ ತನಗೆ ಈ ಜಾಹೀರಾತು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಸವಾಲು ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಆಯ್ಕೆ... ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಹಾಕಲು ನಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಕಥೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜನರು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರು. 'ವಾವ್, ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು?' ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಆಯಿತು," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ.. ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ" ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ

ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು , "ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನನಗೆ 5,000 ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ಅವರು, 'ಆ ಸಂಜು ಯಾರು? (ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು)ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು" ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಿಟ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಹಿಂದಿನ ಮೆದುಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಐಶ್ವರ್ಯಾಳ ಆಕರ್ಷಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವಳನ್ನು 'ಸಂಜು' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ಯಾರಿಂದಲೂ ತೃಪ್ತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಗುಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಮುಖ. ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಜೋಲ್ನಾ ಬ್ಯಾಗ್, ಹರಿದ ಜೀನ್ಸ್, ಗಲೀಜಾದ ಕೂದಲು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿತು" ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿತು! ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ

"ನಾನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿ, 'ಇದು ಅವಳೇನಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು, 'ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ' ಎಂದರು. ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು. ನಾನು ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನಾನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದೆ.ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. ಬೂದು, ಹಸಿರು, ನೀಲಿ, ಹೀಗೆ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿತು. ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆಕೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂಕರಾಗಿದ್ದೆವು," ಎಂದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1994 ರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲು ಈ ಪೆಪ್ಸಿ ಜಾಹೀರಾತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ಈ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ನಟಿ

