ಮುಂಬೈ: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಆರಾಧ್ಯ ಬಚ್ಚನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಧ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವಳು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ರೆಡ್ ಸೀ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಗದ್ದಲದಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟು, ಅವಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಪೋಷಕರು ಕಲಿಯಬಹುದಾದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಡ
'ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಯೂ ಫೋನ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನೀಡುವುದು ಇಂದಿನ ಪೋಷಕರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಗು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ನಿಲುವು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ಸ್, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.
2. ನೈಜ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು, ಹವ್ಯಾಸಗಳು, ಹೊರಾಂಗಣ ಆಟಗಳು, ಓದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶ.
3. ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಮಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಸದಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ನಿಯಮಿತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪೋಷಕ-ಮಕ್ಕಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಮಗುವಿನ ಗೌಪ್ಯತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ, ವೀಡಿಯೊ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಪೋಷಕ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೋಷಕರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ.