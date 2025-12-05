English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಆ ನಟಿಯರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ.. ಅದ್ಕೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನ ಹುಡಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ : ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್‌

ಆ ನಟಿಯರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ.. ಅದ್ಕೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನ ಹುಡಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ : ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್‌

Actress Aishwarya Rajesh: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯವರೆಗೆ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 5, 2025, 01:52 PM IST
  • ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು

Trending Photos

ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
camera icon6
GURU GOCHARA
ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ದೆಸೆ ಆರಂಭ : ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
camera icon5
Rashmika
ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ...!
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
camera icon6
Rice
ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಅನ್ನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸೇವಿಸಬಹುದು! ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
camera icon5
ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾದ ಸಮಂತಾ ಜಿಮ್‌ ಬಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ.. ಸುಂದರ ದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್‌ ವರ್ಕೌಟ್‌..!
ಆ ನಟಿಯರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೋತಾರೆ.. ಅದ್ಕೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಅವರನ್ನ ಹುಡಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ : ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್‌

Aishwarya Rajesh Comments on Casting Couch: ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಈ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿಯರು ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟ ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯಬಲ್ಲೆ.. ಆದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಾರೆʼ.. ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

ʼಹೌದು, ನಾನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೆ. ನಾನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಆಕಾರವನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಜನರು.. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರಸ್‌ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.. ಅವರಂತೆ ನಾವು ಗ್ಲಾಮರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣದ ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಾರಣʼ ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ತಮ್ಮ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಲವರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ವಿಫಲವಾದರೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತನ್ನ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸೆಳದರು.. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ತಡೆಯಬಲ್ಲೆ.. ಆದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲದೇ ಇರಲಾರೆʼ.. ಮದುವೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್!

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

aishwarya rajesh about casting couchtollywood latest updatescasting couch newsbollywood heroines about casting couchharassment in film industry

Trending News