ಧ್ರುವ-ರಚ್ಚು "ಕ್ರಿಮಿನಲ್‌" ತಂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕಾಲಿವುಡ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್‌! 

Aishwarya Rajesh in Criminal : ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಮಾಸ್ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಗುರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರ ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಹಾನಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಕಲ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಶೇಕಡ 99ರಷ್ಟು ನೈಜಕಥೆಯನ್ನೇ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ..
ಹೀರೊಯಿಸಂ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಜ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹೇಗಿದ್ದನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿ. ಶಿವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಶೈನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚ್ಚು ಮಿಂಚಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು ತಮಿಳಿನ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ Exclusive ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಯುವತಿ.! ಗಂಡನಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ
ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪಾತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಂಡವೇ ರಿವಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2026 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅವರು ʻಕೆಡಿʼ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೂ ಗಮನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಗಿ ಪ್ರೇಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಯಾವಾಗ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿಯೇ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿತ್ತು. ಅದೀಗ 2026ರಕ್ಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ʻಕೆಡಿʼ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.