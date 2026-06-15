Aishwarya Rajesh: ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿದ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ತಮಗಾದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುವ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ನೋವು, ಅನುಭವವನ್ನು ಮರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಂಜಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ (Aishwarya Rajesh) ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ..
ನಿನ್ನ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು,ಒಂದು ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಂದುರಾಯಿತು. ನಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿ ನಾನು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆ ವೇಳೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲಿ ಅವರ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಹು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ. ಮನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮೂಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಣ್ಣನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೊರ ಬಂದೆ ಈ ಘಟನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರವೂ ನಟಿ ಹಲವು ಭಾರೀ ಕಹಿ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾರೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಸಹ ನಟಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದೇ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಬೈದಿದ್ದು, ಬಹಳವ ನೋವು ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಪರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಾತ