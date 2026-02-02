English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
"ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ" ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Aishwarya Rajesh: ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರಾಜೇಶ್‌, ತಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಆದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 2, 2026, 02:50 PM IST
  • ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
  • ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
  • ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ" ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರು ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ". 

"ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿ,ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಒಳ ಉಡುಪು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಅವನು, 'ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ತಮಗಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Rashmika Vijay marriage : ರಶ್ಮಿಕಾ - ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಂಟಪ..! ಗುಟ್ಟು ಮದುವೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್‌

"ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಲು ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು. ಬೈಯುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೈಯುವುದು ಸರಿಯೇ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಕೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗ್ತಾರ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಿಡ್‌!

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

