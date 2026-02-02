"ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ" ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಅವರು ತಮಿಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ".
"ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೇಟಿಯಾಗಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ನನ್ನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿ,ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು ಒಳ ಉಡುಪು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಧರಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಅವನು, 'ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದನು" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ತಮಗಾದ ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೀಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಲು ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಕಲಾವಿದರ ಮುಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಿದರು. ಬೈಯುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಇತರ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಬೈಯುವುದು ಸರಿಯೇ" ಎಂದು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಕೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
