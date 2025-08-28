ಅತ್ತಿಗೆ ಎಂದು ಕರೆದಾಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮದುವೆ! 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ದಂಪತಿಗಳ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು..

aishwarya sharma and neil bhatt: 'ಗುಮ್ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ' ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಟ ನೀಲ್ ಭಟ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಶರ್ಮಾ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ನೀಲ್ ಅವರ ಅತ್ತಿಗೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ವದಂತಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರೆದು, 'ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಬಾಳುತ್ತೆ ಈ ನಟಿಯ ಮನೆ! ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಫುಲ್ ರಿಚ್..
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀನು ನೀಲ್ ಜೊತೆ ಏಕೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ? ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ?' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರೇ.. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು 'ನೀವು ಮತ್ತು ನೀಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಮತ್ತು ನೀಲ್ ಮೊದಲು ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು 'ಗುಮ್ ಹೈ ಕಿಸಿ ಕೆ ಪ್ಯಾರ್ ಮೇ' ಸರಣಿಯ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನವೆಂಬರ್ 30, 2021 ರಂದು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 17' ನಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದು, 'ನಾನು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಮೌನವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹರಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು..