ಮದ್ಯದ ಚಟ ಬಿಡಲು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೋಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಲು ಕಲಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ

Ajay Devgn on alcohol: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ತಮ್ಮ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತನಿ.. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಪಾಗೆ ಹೋದೆ.. ಆದರೆ ಅಂತ ಅಜಯ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ನಾನು ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ಮಾಲ್ಟ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಊಟದೊಂದಿಗೆ 30 ರಿಂದ 60 ಮಿಲಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.. ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಯ ತಿಳಿಸಿದರು..
'ದಿ ರಣವೀರ್ ಶೋ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಗನ್, "ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕುಡಿದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.