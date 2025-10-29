English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಮದ್ಯದ ಚಟ ಬಿಡಲು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೋಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಲು ಕಲಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ

ಮದ್ಯದ ಚಟ ಬಿಡಲು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೋಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಲು ಕಲಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ

Actor lifestyle : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 29, 2025, 04:23 PM IST
    • ನಟ-ನಟಿಯರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
    • ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಸನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ..
    • ಊಟದೊಂದಿಗೆ 30 ರಿಂದ 60 ಮಿಲಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.. ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಯ ತಿಳಿಸಿದರು..

Trending Photos

ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
camera icon9
Women Alcohol Consumption: ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕುತ್ತಾರೆ! ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
camera icon6
Ruchaka Mahapurusha Rajyog
ಮಂಗಳನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗ: 5 ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುಧೆ
&#039;ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್&#039; ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
camera icon12
Puneeth Rajkumar Death
'ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಮಾತುಗಳು ಅಮರ: ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು!
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon10
Puneeth Rajkumar 4th anniversary
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದು ಸಾರಿದ ʻರಾಜಕುಮಾರʼ.. ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ಪು ಮುಡಿಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?
ಮದ್ಯದ ಚಟ ಬಿಡಲು ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವೋಡ್ಕಾ ಕುಡಿಯಲು ಕಲಿತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟ! ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಆಗಲ್ವಂತೆ

Ajay Devgn on alcohol: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ತಮ್ಮ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಮರೆಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತನಿ.. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವೆಲ್‌ನೆಸ್ ಸ್ಪಾಗೆ ಹೋದೆ.. ಆದರೆ ಅಂತ ಅಜಯ್‌ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ನಾನು ಕುಡಿಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಗ ನಾನು ಮಾಲ್ಟ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈಗ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಊಟದೊಂದಿಗೆ 30 ರಿಂದ 60 ಮಿಲಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು.. ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಯ ತಿಳಿಸಿದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ನಿಗೂಢ ದೇಗುಲ ಕಾಯುತ್ತೆ ಜೀವಂತ ನಾಗ! ಈ ​​ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋಕೆ ಗುಂಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು

'ದಿ ರಣವೀರ್ ಶೋ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಗನ್‌, "ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕುಡಿದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ನಟನೆಯ 'ದೇ ದೇ ಪ್ಯಾರ್ ದೇ 2' ಚಿತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Ajay Devgn drinking habitsAjay Devgn alcohol consumptionhow Ajay Devgn stopped drinkingwellness spa impact on drinking

Trending News