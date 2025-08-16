English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಜಯ್ ರಾವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ.! 

Ajay Rao divorce : ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನಟ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌ (Ajay Rao) ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸ್ವಪ್ನ ರಾವ್‌ ನಡುವೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ದಂಪತಿ ದೂರವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು..?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 16, 2025, 04:08 PM IST
    • ನಟ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌ (Ajay Rao) ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಸ್ವಪ್ನ ರಾವ್‌ ನಡುವೆ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಿಲ್ಲ
    • ಈ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿದೆ.
    • ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Ajay Rao Wife Sapna : ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನಟ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಬಂಧದ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಟನ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸೇಪಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌ (Ajay Rao divorce) ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದೀಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರ ಬರಬೇಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬಂತು, ನನ್ನ ಮೂಡ್‌ ಹಾಳಾಯ್ತು".. ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ದೃಶ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ  

ಅಜಯ್‌ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರೀತಿ : ಅಜಯ್ ರಾವ್ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಪ್ನ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಗುರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಚೆರಿಷ್ಮಾ ಎಂಬ ಮಗುವಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೆ ಅ‍ದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಸ್‌ ಮಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅಜಯ್‌ ರಾವ್‌ ನಾಯಕ (Ajay Rao wife) ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ತಾಜ್‌ ಮಹಲ್‌, ಕೃಷ್ಣನ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ, ಪ್ರೇಮ್‌ ಕಹಾನಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಯ್‌ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 2 ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ajay RaoAjay Rao divorceAjay Rao wife nameAjay Rao newsAjay Rao marriage life

