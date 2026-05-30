Ajith Kumar mother : ಕಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ, ತಲಾ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ (Ajith Kumar Mother) ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ನಟ ಅಜಿತ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮೋಹಿನಿ (84) ಅವರು ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Thala Ajith Kumar mother : ಗಾಡ್ಫಾದರ್ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಮಿಳು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಅಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಅಗಲಿಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಅಜಿತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಣಿ (ಸುಬ್ರಮಣಿ) ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಈಗ ತಾಯಿಯೂ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದು ಅಜಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರು ರೇಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಭಾರಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದರು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಜಿತ್ ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಧೃತಿಗೆಡಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ತಾಯಿಯ ನಿಧನದ ವಾರ್ತೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾಗಿರುವ ನಟ ಅಜಿತ್, ದುಬೈನಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಲು ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಳೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ : ಮೋಹಿನಿ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ದುಬೈನಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ, ನಾಳೆ (ಬುಧವಾರ) ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲೇ ಸಕಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಿತ್ ಅವರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.